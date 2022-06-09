Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України. Ім'я військового невідоме.

Цікаво ЗСУ знищили на Півдні 3 десятки окупантів, ворожі склади та опорний пункт

Бронеавтомобілі уже передали армії

У Міноборони повідомили, що 2 бронеавтомобілі Pinzgauer уже передали на потреба Територіальної оборони, 6 – на потреби Збройних Сил України.

Військовослужбовець, який придбав броньовані автомобілі, пообіцяв після перемоги у війні розкрити своє ім'я та запевнив, що буде допомагати доти, поки це потрібно. Його процитували на сторінці у фейсбуці Територіальної оборони.

Вся моя допомога українській армії анонімна, щоб ніхто не знав моє прізвище чи бачив обличчя. Я роблю свою справу, те, що маю робити у такі часи. Буду там, де моя допомога потрібна найбільше. Знаю і розумію усі потреби. Після перемоги обов'язково розкрию себе,
– наголосив "Гора".

Втрати окупантів на фронті

Українські захисники та захисниці вже 106-у добу протистоять російським окупантам. Наші воїни роблять усе можливе й неможливе, щоб наблизити нашу державу до перемоги. Станом на 8 червня втрати окупаційних військ становлять:

  • близько 31 500 осіб з особового складу;
  • 1 393 танків;
  • 3 429 бойових броньованих машин;
  • 703 артилерійські системи;
  • 213 реактивних систем залпового вогню;
  • 96 одиниць засобів протиповітряної оборони;
  • 212 літаків;
  • 178 гелікоптерів;
  • 559 безпілотників;
  • 125 крилатих ракет;
  • 13 кораблів та катерів;
  • 2 406 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 53 одиниці спеціальної техніки.

У Генштабі зазначають, що кількість ліквідованих окупантів є орієнтовною. Причина цього – активні бойові дії, які ускладнюють підрахунок.

Цікаво – Соляр жорстко відповіла на коментар про "слабку українську армію": дивіться відео