Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України. Ім'я військового невідоме.
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Бронеавтомобілі уже передали армії
У Міноборони повідомили, що 2 бронеавтомобілі Pinzgauer уже передали на потреба Територіальної оборони, 6 – на потреби Збройних Сил України.
Військовослужбовець, який придбав броньовані автомобілі, пообіцяв після перемоги у війні розкрити своє ім'я та запевнив, що буде допомагати доти, поки це потрібно. Його процитували на сторінці у фейсбуці Територіальної оборони.
Вся моя допомога українській армії анонімна, щоб ніхто не знав моє прізвище чи бачив обличчя. Я роблю свою справу, те, що маю робити у такі часи. Буду там, де моя допомога потрібна найбільше. Знаю і розумію усі потреби. Після перемоги обов'язково розкрию себе,
– наголосив "Гора".
Втрати окупантів на фронті
Українські захисники та захисниці вже 106-у добу протистоять російським окупантам. Наші воїни роблять усе можливе й неможливе, щоб наблизити нашу державу до перемоги. Станом на 8 червня втрати окупаційних військ становлять:
- близько 31 500 осіб з особового складу;
- 1 393 танків;
- 3 429 бойових броньованих машин;
- 703 артилерійські системи;
- 213 реактивних систем залпового вогню;
- 96 одиниць засобів протиповітряної оборони;
- 212 літаків;
- 178 гелікоптерів;
- 559 безпілотників;
- 125 крилатих ракет;
- 13 кораблів та катерів;
- 2 406 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 53 одиниці спеціальної техніки.
У Генштабі зазначають, що кількість ліквідованих окупантів є орієнтовною. Причина цього – активні бойові дії, які ускладнюють підрахунок.
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