Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України. Ім'я військового невідоме.

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Бронеавтомобілі уже передали армії

У Міноборони повідомили, що 2 бронеавтомобілі Pinzgauer уже передали на потреба Територіальної оборони, 6 – на потреби Збройних Сил України.

Військовослужбовець, який придбав броньовані автомобілі, пообіцяв після перемоги у війні розкрити своє ім'я та запевнив, що буде допомагати доти, поки це потрібно. Його процитували на сторінці у фейсбуці Територіальної оборони.

Вся моя допомога українській армії анонімна, щоб ніхто не знав моє прізвище чи бачив обличчя. Я роблю свою справу, те, що маю робити у такі часи. Буду там, де моя допомога потрібна найбільше. Знаю і розумію усі потреби. Після перемоги обов'язково розкрию себе,

– наголосив "Гора".

Цікаво! Pinzgauer – це багатоцільові універсальні машини, виробником яких є BAE Systems Land Systems. Автомобілі оснащені додатковою модульною бронею. Машина забезпечує захист від вогню зі стрілецької зброї, осколків артилерійських снарядів та вибухів.

Втрати окупантів на фронті

Українські захисники та захисниці вже 106-у добу протистоять російським окупантам. Наші воїни роблять усе можливе й неможливе, щоб наблизити нашу державу до перемоги. Станом на 8 червня втрати окупаційних військ становлять:

близько 31 500 осіб з особового складу;

1 393 танків;

3 429 бойових броньованих машин;

703 артилерійські системи;

213 реактивних систем залпового вогню;

96 одиниць засобів протиповітряної оборони;

212 літаків;

178 гелікоптерів;

559 безпілотників;

125 крилатих ракет;

13 кораблів та катерів;

2 406 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

53 одиниці спеціальної техніки.

У Генштабі зазначають, що кількість ліквідованих окупантів є орієнтовною. Причина цього – активні бойові дії, які ускладнюють підрахунок.

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