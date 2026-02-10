Такого решения не было: Лубинец прокомментировал заявления о возвращении "посмертных" выплат

Заявления о том, что родственников военного Назара Далецкого, которого ошибочно считали погибшим, якобы заставят вернуть государству денежную помощь, не соответствуют действительности.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

Обязана ли семья возвращать деньги?

Дмитрий Лубинец объяснил, что подобный случай произошел впервые, поэтому пока государство не имеет отработанного алгоритма действий.

В связи с этим омбудсмен направил запросы в Министерство обороны и Министерство здравоохранения о проведении ДНК-экспертиз, чтобы в дальнейшем уменьшить риск таких ошибок. Кроме того, продолжается анализ всех юридических аспектов этого дела, в частности вопрос выплат.

Сейчас, по словам Лубинца, никаких решений об обязательном возврате средств не принимали: Далецкого считали погибшим, поэтому его семья получила выплаты законно.

Поэтому прежде всего я хочу успокоить господина Назара, его семью: пожалуйста, не воспринимайте ту информацию, которая сейчас несется, что якобы кто-то уже принял решение, что вы обязаны возвращать средства государственному бюджету. Такого решения в принципе никто не мог принять,

– подытожил Уполномоченный ВР.

Напомним, ранее представитель омбудсмена на Львовщине Тарас Подворный заявил, что семья Назара Далецкого должна вернуть 15 миллионов гривен помощи.

Он также утверждал, что этот юридический прецедент будет решаться.

С чего все началось?