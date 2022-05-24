Российские войска атаковали Змеиный остров в Черном море в первый же день своего вторжения - 24 февраля. Для аката они использовали как корабли, так и авиацию. Так что украинские пограничники на этом острове были под постоянным вражеским огнем.

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Во время радиопереговоров между пограничниками и российским военным кораблем и раздалась фраза "русский военный корабель, иди нах*й".

Правда, после этого украинские пограничники таки попали в плен к оккупанту, который преобладал их численностью.

Но тогда же была опубликована часть этих переговоров с уже легендарной фразой. А также информацией о том, что ее автор – пограничник Роман Грибов. Его впоследствии освободили из плена.

Однако 23 мая Государственная пограничная служба ошеломила информацией о том, что автор фразы – другой пограничник . И его только сейчас освободили из российского плена. Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал, как так произошло, сообщает 24 канал.

Мы никогда не раскрывали его имя. Ни мы, ни Вооруженные Силы Украины. Не подчеркивали это, не опровергали предварительные информации. Поскольку для нас, в первую очередь, была безопасность находящихся в плену военнослужащих. К этому моменту могу сказать, что он освобожден из плена, ему ничего не угрожает. Через определенные моменты безопасности мы сможем назвать его имя немного позже. Такая информационная операция по прикрытию, которую все понимают, была совершена, чтобы ни один находившийся в плену военнослужащий не пострадал,

– рассказал Андрей Демченко.

По словам Андрея Демченко, этот пограничник, видимо, и не догадывался, что его фраза стала столь популярной. Ведь сказал он ее незадолго до попадания в плен.

"Конечно, один военнослужащий Государственной пограничной службы Украины не ожидал, что он сделает для Украины, для поднятия боевого духа. Ему, наверное, надоело слышать все эти угрозы и призывы сдаться. И он ответил той фразой, которая стала легендарной", - рассказал Андрей Демченко.

Спикер ГНСУ также рассказал, как так произошло, что эта запись была опубликована. Ведь только пограничники и российские военные имели к ней доступ.

"Сам аудиофайл сделали другие военнослужащие на материковой части Украины. Там была радиостанция, где записывалась вся агрессия, раздававшаяся от корабельно-катерного состава Российской Федерации в тот день в море. После этого этот аудиофайл и был распространен в публичную плоскость", – рассказал Андрей Демченко.