Російські війська атакували острів Зміїний у Чорному морі в перший же день свого вторгнення – 24 лютого. Для акати вони використали як кораблі, так і авіацію. Тож українські прикордонники на цьому острові були під постійним ворожим вогнем.

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Під час радіопереговорів між прикордонниками та російським військовим кораблем і пролунала фраза "руский воєний карабль, іді нах*й".

Правда після цього українські прикордонники таки потрапили в полон до окупанта, який переважав їх чисельністю.

Але тоді ж і було опублікована частина цих переговорів з вже легендарною фразою. А також інформацією про те, що її автор – прикордонник Роман Грибов. Його згодом звільнили з полону.

Однак 23 травня Державна прикордонна служба ошелешила інформацією про те, що автор фрази – інший прикордонник. І його лише зараз звільнили з російського полону. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів, як так сталося, повідомляє 24 канал.

Ми ніколи не розкривали його ім'я. Ні ми, ні Збройні Сили України. Не наголошували на цьому, не спростовували попередні інформації. Оскільки для нас, в першу чергу, була безпека військовослужбовців, які перебувають в полоні. На цей момент можу сказати, що він звільнений з полону, йому нічого не загрожує. Через певні безпекові моменти ми зможемо назвати його ім'я трішки пізніше. Така інформаційна операція з прикриття, яку всі розуміють, була здійснена, щоб жоден військовослужбовець, який перебував в полоні, не постраждав,

– розповів Андрій Демченко.

За словами Андрія Демченка, цей прикордонник, мабуть, і не здогадувався, що його фраза стала такою популярною. Адже сказав він її незадовго до того, як потрапив у полон.

"Звісно, що один військовослужбовець Державної прикордонної служби України не очікував, що він зробить для України, для підняття бойового духу. Йому, напевно, набридло чути всі ті погрози та заклики здатися. І він відповів тією фразою, яка стала легендарною", – розповів Андрій Демченко.

Речник ДПСУ також розповів, як так сталося, що цей запис був опублікований. Адже лише прикордонники та російські військові мали до неї доступ.

"Сам аудіофайл зробили інші військовослужбовці на материковій частині України. Там була радіостанція, де записувалася вся агресія, яка лунала від корабельно-катерного складу Російської Федерації в той день в морі. Після цього цей аудіофайл і був поширений в публічну площину", – розповів Андрій Демченко.