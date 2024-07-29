Военный опроверг фейк о якобы бракованных дронах от общины столицы

Заказчики против Киева ошиблись с историей о дронах. Община столицы вместе с Кличко передают не дроны, а деньги на ВСУ. А уже военные части закупают дроны, автомобили и другое критически важное оборудование.

Об этом написал на своей странице в фейсбуке заместитель командира батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич.

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"Заказчики против Киева ошиблись с историей о дронах. Община столицы вместе с Кличко передают не дроны, а ДЕНЬГИ НА ВСУ! Миллиарды! А уже воинские части, то есть мы, закупаем дроны, автомобили и другое критически важное оборудование. Эти дроны и вручает мэр от имени общины, отчитываясь перед обществом. Не знаю ни одного сознательного командира, который бы купил для своего подразделения бракованные FPV. Напротив, выбирается новое и самое лучшее!" – написал Маляревич.

Военный назвал тех, кто распространяет подобную информацию, "вредителями".

Сегодня увидел очередную попытку дискредитировать Киев и Виталия Кличко, но снова технологи "дали в штангу". Расскажу о вредителях. Реальных, политических вредителях, которые ежедневно, всю войну, отрабатывают деньги, атакуя страну, Киев, ВСУ. Сегодня из-за очередного бота на нескольких телеграм-помойках запустили "утку", что Киев будто бы передал ВСУ бракованные дроны…,

– сообщил он.

Маляревич пообещал в ближайшие дни опубликовать больше информации, как Киев и другие украинские города помогают армии и как это делается.

"Потребляйте только объективную и проверенную информацию! Кто знает, тот вооружен!" – подчеркнул Маляревич.