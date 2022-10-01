Военные Буркина-Фасо во главе с самопровозглашенным лидером государства Ибрагимом Траоре захватили контроль над телевидением. Они заявили, что действующий президент страны Поля-Анри Дамиба отстранен от исполнения своих обязанностей.

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Что известно о военном перевороте в Буркина-Фасо

Вооруженные солдаты распустили правительство и временно отменили действие конституции и переходного устава, регулировавшего правовые отношения в стране. Они также закрыли границы на неопределенный срок и приостановили действия общественных и политических организаций.

Главарь повстанцев Ибрагим Траоре заявил, что они решили убрать Дамибу из-за того, что он не способен был справиться с обострением исламистского восстания.

Перед лицом постоянного ухудшения ситуации с безопасностью мы неоднократно пытались переориентировать переход на вопросы безопасности.

– сказал Траоре.

Военные пообещали международному сообществу, что они будут уважать свои обязательства. Также они призвали местных жителей "мирно заниматься своими делами".

Режим Поля-Анри Дамибы

Бывший президент страны пришел к власти в результате государственного переворота в январе 2022 года. Он сверг демократически избранного президента Роха Марка Каборе.

Дамиба и его союзники пообещали сделать страну более безопасной, но не смогли этого выполнить. Насилие в Буркина-Фасо не утихает. Особенно население разочаровалось руководством в последние месяцы из-за того, что это не смогло прекратить нападения боевиков.

Число исламистских формирований в стране растет. Многие присягают на верность группировкам "Исламское государство" и "Аль-Каида". В результате атак погибают тысячи жителей Буркина-Фасо. Известно, что два миллиона человек вынуждены были покинуть свои дома.

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Реакция ООН на военный переворот в Буркина-Фасо

Представители Организации Объединенных Наций сказали, что озабочены ситуацией и призвали разрешить конфликт мирно.

Буркина-Фасо нуждается в мире, стабильности и единстве, чтобы бороться с террористическими группами и преступными сетями, действующими в некоторых частях страны,

– заявил спикер ООН Стефан Дюжаррик.

Обратите внимание! Буркина-Фасо провозгласила свою независимость от Франции в 1960 году. С этого времени в стране произошло несколько военных переворотов. Последний демократически избранный президент Рок Каборе руководил страной 7 лет.

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