Військові Буркіна-Фасо на чолі з самопроголошеним лідером держави Ібрагімом Траоре захопили контроль над телебаченням. Вони заявили, що чинний президент країни Поля-Анрі Даміба усунутий від виконання своїх обов'язків.

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Що відомо про військовий переворот у Буркіна-Фасо

Озброєні солдати розпустили уряд і тимчасово скасували дію конституції та перехідного статуту, що регулював правові відносини в країні. Вони також закрили кордони на невизначений термін і призупинили дії громадських та політичних організацій.

Ватажок повстанців Ібрагім Траоре заявив, що вони вирішили прибрати Дамібу через те, що він нездатний був впоратися із загостренням ісламістського повстання.

Перед обличчям постійного погіршення ситуації з безпекою ми неодноразово намагалися переорієнтувати перехід на питання безпеки,

– сказав Траоре.

Військові пообіцяли міжнародній спільноті, що вони будуть поважати свої зобов'язання. Також вони закликали місцевих жителів "мирно займатися своїми справами".

Режим Поля-Анрі Даміби

Колишній президент країни прийшов до влади у результаті державного перевороту у січні 2022 року. Він скинув демократично обраного президента Роха Марка Каборе.

Даміба та його союзники пообіцяли зробити країну більш безпечною, однак не змогли цього виконати. Насильство в Буркіна-Фасо не вщухає. Особливо населення розчарувалось керівництвом в останні місяці через те, що те не змогло припинити напади бойовиків.

Кількість ісламістських формувань у країні зростає. Багато людей присягають на вірність угрупованням "Ісламська держава" та "Аль-Каїда". Внаслідок атак гинуть тисячі жителів Буркіна-Фасо. Відомо, що два мільйони людей змушені були залишити свої будинки.

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Реакція ООН на військовий переворот у Буркіна-Фасо

Представники Організації Об'єднаних Націй сказали, що стурбовані ситуацією та закликали вирішити конфлікт мирно.

Буркіна-Фасо потребує миру, стабільності та єдності, щоб боротися з терористичними групами та злочинними мережами, які діють у деяких частинах країни,

– заявив речник ООН Стефан Дюжаррік.

Зверніть увагу! Буркіна-Фасо проголосила свою незалежність від Франції в 1960 році. З того часу в країні відбулося декілька військових переворотів. Останній демократично обраний президент Рок Каборе керував країною 7 років.

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