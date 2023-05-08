После потери руки возглавил запасную роту батальона разведчиков: сильная история бойца "Манту"

Военный Борис с позывным "Манту" получил ранение в июне 2021 года возле Славного, южнее Марьинки Донецкой области. Военные вели наблюдения и обустраивали позиции на 100 гектарах.

Боец вместе с собратьями попал на минное поле. Военные вышли живы, но ранены. Борис потерял руку, стал лечиться.

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Военный потери руку на Донбассе

Мечникова (больница в Днепре – 24 Канал), реанимация, госпиталь, из госпиталя самолетом в Киев, из Киева в Ирпень. Выписался через пол года и пришел в батальон,

– рассказал "Манту".

Когда началось полномасштабное вторжение России, военный был на лечении в Нидерландах, где должен был получить современный протез.

В 54-м отдельном разведбате Борис уже два года. Запасную роту 54-го отдельного разведывательного батальона возглавил после ранение, поэтому после 24 февраля сразу вернулся в Украину.

В то время его батальон выполнял боевые задания в Сумской, Киевской и Черниговской областях.

Военный, несмотря на ранения, продолжает служить в ВСУ / Фото Суспильне

"Манту" учит разведчиков

После представителей Территориального центра комплектования и социальной поддержки новобранцев встречает "Манту". Боец говорит, что сразу спрашивает, зачем пришли, показывает свой протез, чтобы увидеть, готов ли человек.

Далее проводит подбор, анализ, обучение и распределение личного состава в соответствии с физическими и моральными качествами. Для этого в роте есть еще три командира взвода – старшина, медик и замполит.

"Манту" рассказал, что обычно в запасной роте новобранцы проводят от двух недель до месяца. До выполнения задач в батальоне остается до 70%.

По-нормальному, чтобы подготовить разведчика, который ко всему будет готов, это где-то нужно потратить год. Он должен знать всю технику, свое вооружение, иностранное, и в первую очередь врага, чтобы это отличать, быстро снять координаты, быстро ориентироваться на местности, маскироваться. Разведчик должен различать, что это идет – машина обеспечения связи, обеспечение РЭБ или едет ракета "Искандер",

– объяснил Борис.

По словам бойца, у них большой наплыв людей. Хотя до этого военные по 4 и более лет сидели в запасе, некоторые служили еще в 2000-х годах, когда не было войны.

"Их навыки потерялись, забылись, или их вообще не было. Надо было начать готовить личный состав. С Черниговщины люди мотивированы, увидели, зачем им нужно защищать свою землю", – вспомнил "Манту".

Кроме новых бойцов, в батальоне появилась трофейная техника. Ее отдали в новые взводы, выполняющие боевые задания по разным направлениям.

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