Он мужественно взял на себя российских захватчиков, чтобы спасти жизнь собратьев. Произошло это во время выхода из одного из оккупированных населенных пунктов, где он выполнял боевое задание.

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"Привет, п***ры!"

Военный, поделившийся этой историей, заметил, что к операции готовились в течение двух недель. Ежедневно наши защитники проводили доразведку, а также корректировали план. А все потому, что это была первая задача, во время которой он наблюдал и руководил группой на расстоянии. А на месте командиром был "Чупс".

На последней своей задаче "Чупс", который был разведчиком-сапером, отлично выполнил свою работу. Впрочем, как и на всех остальных. И именно во время выхода из населенного пункта он с собратьями наткнулся на врага. Группа приняла сражение.

Впоследствии "Чупс", как командир, отвечающий за каждого своего бойца, приказал всем из своей группы отступать. Сам он остался, чтобы задержать захватчиков. По рациям передавали, что командир хочет заминировать территорию, а через некоторое время вообще все стихло.

По-видимому, вечность его рация не соответствовала. Потом включилась. Мы слышали на расстоянии оккупантов, которые обращались к "Чупсу" и приказывали ему бросить оружие. Снова тишина. И последние слова "Чупса": "Ну привет, п***ры". Взрыв,

– говорится в сообщении о командире.

Ребята затем просматривали видео с дрона. Они увидели в радиусе 50 метров перевернутую землю и около 15 уничтоженных оккупантов. Но группа, к сожалению, вернулась без "Чупса", а сам бой практически сразу кончился после мощного взрыва.

У мужественного защитника Украины остался сынишка и жена. К сожалению, им он уже не сможет позвонить по телефону и рассказать, как он.

Редакция 24 Канала искренне сочувствует родным и близким павшего героя! Вечная память защитнику нашего государства!