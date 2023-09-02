О нетипичных, и даже анекдотических случаях самоликвидации оккупантов 24 Каналу рассказал боец ВСУ, представитель международного сообщества Inform Napalm Михаил Макарук.

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Или научились чему-то оккупанты

Российские военные за полтора года войны в Украине все же учатся на своих ошибках и приспосабливаются к обстоятельствам, ведь инстинкт самосохранения, как ни странно, до сих пор у них присутствует.

"Они эволюционируют, поскольку они выжить хотят. Они используют сейчас вьетнамский метод войны - выкапывание норок, ям. Они очень сильно продвинулись в дронах. У нас был случай, когда двух бойцов они "гасили" тремя FPV-дронами. Правда, неудачно. Но если бы у нас был на одного оккупанта один FPV-дрон - мы бы этот фронт прорвали уже давно", – отметил Михаил Макарук.

Сейчас россияне в промышленных масштабах создают разного типа дроны. Для украинских военных это действительно большая проблема. В частности, российские "Ланцеты". Так что врага недооценивать не стоит.

Интересное наблюдение, у них начал появляться качественный мультикам. Это тип камуфляжа, сшитый в двух странах – Мьянме и Вьетнаме. На них остались бирки. То есть они тоже пытаются выжить. Пройдут все, что могут, в частности тела погибших, своих, чужих,

– рассказал военный.

Михаил Макарук рассказал интересные истории о российских военных: смотрите видео

Как россияне уничтожают сами себя

Однако в своем развитии россияне не так далеко продвинулись, как можно подумать. Украинские военные даже в шутку составили топ интересных историй о самоликвидации россиян.

Представьте водонапорную башню, которая была построена где-то в 50 – 60-х годах, еще из кирпича. Там лежала какая-то труба, и мы решили подняться. Видим неиспользованную ПЗРК и огромную дыру в шифере. Говорю, что туда лезть нельзя, ну мужчины где-то по 90 кг весят, а еще с броней, шифер не выдержит. Так что мы увидели тело, которое вылезло сбивать нашу вертушку с ПЗРК. Он встал на этот шифер и пошел вниз. А ПЗРК осталось,

– рассказал Макарук.

Во второй истории фигурировала свиноферма. На ней есть место, куда стекают продукты жизнедеятельности свиней – гноянка. В конце концов это место сверху покрылось небольшой травой. Российский военный решил оббежать это место, однако в какой-то момент удача повернулась к нему другой стороной, и он провалился туда полностью. Достал ли его кто-то оттуда – неизвестно.

"Последнее, мое любимое. Разбитая колонна, возле нее яма, где лежит оккупант и держится за пах. Мы не понимаем, почему, подходим и смотрим. Похоже, это тело ехало в колонне и хотело справить нужду. Видит яма – и он туда. А там снаряд попал на высоковольтную оголенную проволоку. Так ее и скрутило. Мораль: справляйте нужду в специально отведенных местах", – иронизирует Макарук.

Потери оккупантов

С начала полномасштабного вторжения украинские воины отправили на концерт Кобзона 264 060 оккупантов. Эксклюзивный билет за прошедшие сутки 1 сентября получили еще 570 российских военных.

Впрочем, и российской техники теряют не меньше. С 24 февраля 2022 года по 2 сентября этого года, ВСУ уничтожили: