Про нетипові, та навіть анекдотичні випадки самоліквідації окупантів 24 Каналу розповів боєць ЗСУ, речник міжнародної спільноти Inform Napalm Михайло Макарук.

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Чи навчились чогось окупанти

Російські військові за півтора року війни в Україні все ж вчаться на своїх помилках та пристосовуються до обставин, адже інстинкт самозбереження, як не дивно, досі у них присутній.

"Вони еволюціонують, оскільки вони вижити хочуть. Вони використовують зараз в'єтнамський метод війни – викопування норок, ям. Вони дуже сильно просунулись в дронах. У нас був випадок, коли двох бійців вони "гасили" трьома FPV-дронами. Правда, невдало. Але якби у нас було на одного окупанта один FPV-дрон – ми б цей фронт прорвали вже давно", – зазначив Михайло Макарук.

Зараз росіяни в промислових масштабах створюють різного типу дрони.Для українських військових це справді є великою проблемою. Зокрема, російські "Ланцети". Тож ворога недооцінювати не варто.

Цікаве спостереження, у них почав з'являтися якісний мультикам. Це тип камуфляжу, який був пошитий у двох країнах – М'янмі та В'єтнамі. На них залишились бирки.Тобто вони теж намагаються вижити. Мінують все, що можуть, зокрема тіла загиблих, своїх, чужих,

– розповів військовий.

Михайло Макарук розповів цікаві історії про російських військових: дивіться відео

Як росіяни знищують самі себе

Однак у своєму розвитку росіяни не так далеко просунулись, як можна подумати. Українські військові навіть жартома склали топ цікавих історій про самоліквідацію росіян.

Уявіть водонапірну башту, яка була десь побудована десь в 50 – 60-х роках, ще з цегли. Там лежала якась труба і ми вирішили піднятись. Бачимо невикористану ПЗРК і величезну дірку в шифері. Кажу, що туди лізти не можна, ну, чоловіки десь по 90 кг важать, а ще з бронею, шифер не витримає. Тож ми побачили тіло, яке вилізло збивати нашу вертушку з ПЗРК. Воно встало на цей шифер і пішло вниз. А ПЗРК залишилось,

– розповів Макарук.

У другій історії фігурувала свиноферма. На ній є місце, куди стікають продукти життєдіяльності свиней – гноянка. Зрештою, це місце зверху покрилось невеликою травою. Російський військовий вирішив оббігти це місце, однак в якийсь момент фортуна повернулась до нього іншим боком і він провалився туди повністю. Чи дістав його хтось звідти – невідомо.

"Останнє, моє улюблене. Розбита колона, біля неї яма, де лежить окупант і тримається за пах. Ми не розуміємо, чому, підходимо і дивимося. Схоже, це тіло їхало в колоні і хотіло справити нужду. Бачить яма – і він туди. А там снаряд потрапив на високовольтний оголений дріт. Так його і скрутило. Мораль: справляйте нужду в спеціально відведених місцях", – зіронізував Макарук.

Втрати окупантів

З початку повномасштабного вторгнення українські воїни відправили на концерт до Кобзона 264 060 окупантів. Ексклюзивний квиток за минулу добу 1 вересня отримали ще 570 російських військових.

Втім і російської техніки втрачають не менше. З 24 лютого 2022 року до 2 вересня цього року, ЗСУ знищили: