Лезут уже не первый год: военный рассказал, что изменилось в боях под Купянском и Волчанском

Силы обороны Украины сдерживают врага в Харьковской области. Россияне уже не первый год пытаются захватить некоторые населенные пункты.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. По его словам, оккупанты уже не первый год пытаются захватить Волчанские Хутора. Силы обороны постоянно отражают попытки проникновения врага на этом направлении. На своих картах они давно показывают, что захватили этот населенный пункт. Но продолжают там гибнуть в штурмах.

Какова ситуация в Харьковской области?

Как подчеркнул Трегубов, ситуация на Великобурлуцком направлении фактически без изменений. Оккупанты пытаются вклиниться в украинские позиции. Именно там враг подтягивает резервы, но интенсивность боев сравнительно невысока.

Летом врага немного отбросили на этом направлении. На одном из сегментов оттеснили фактически до границы. В целом Великобурлуцкое направление не меняет площадь, но меняет конфигурацию. В последнее время россияне там наиболее заметно проводят перегруппировку, подтягивают резервы, хотя интенсивность там наименьшая,

– сказал Трегубов.

Что происходит в Харьковской области: смотрите видео 24 Канала

Также россияне пытаются продвигаться в сторону Купянска. Силы обороны контролируют этот процесс. Сейчас в малоэтажной застройке на севере города находятся около нескольких десятков российских бойцов. А сам плацдарм врага на реке Оскол небольшой.

Оккупанты обычно используют мототехнику. Тяжелую технику применяют редко. У них проблемы с логистикой на всей протяженности фронта. По ним наносят удары достаточно плотно и повсеместно, но кому-то удается прорваться,

– отметил военный.