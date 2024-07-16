Об этом 24 Каналу рассказал пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин, отметив, что украинцы смогут встретиться с военными с боевым опытом из Третьей штурмовой бригады. Практика показала, что вокруг войны "крутится" много мифов.

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Что известно о "ДВИЖ" за рубежом

Как отметил военный, в Украине проект "ДВИЖ" продемонстрировал себя чрезвычайно успешно. Гражданские часто не знают, какой именно является война. Вокруг этой темы есть много разных страхов, которые стоит развеять.

Люди часто воспринимают войну из медиа. А после общения с военными многие вещи можно увидеть под другим углом. Это уменьшает страхи. Я уверен, если они смогут просто свободно пообщаться с военными. Не в формате интервью. А вот просто сесть, поговорить, поставить все вопросы, то это значительно улучшит общую ситуацию в плане отношения к военной службе и в целом эмпатии к военным,

– отметил Бородин.

Поэтому целью "ДВИЖа" за рубежом прежде всего не является рекрутинг. Тут больше говорится о том, чтобы рассказать о войне. Но, конечно, все желающие смогут пообщаться относительно службы в Вооруженных Силах Украины.

Военные рассчитывают, что такие мероприятия повысят мотивацию по привлечению к борьбе против врага. Речь идет не только о службе, но и о волонтерстве или любых других инициативах, которые помогут Украине.

Обратите внимание! Расписание "ДВИЖов" за рубежом можно посмотреть в соцсетях Третьей штурмовой бригады. Первые мероприятия состоятся в 20-х числах июля в Польше и Германии.