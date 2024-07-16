Про це 24 Каналу розповів пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін, зауваживши, що українці зможуть зустрітися з військовими із бойовим досвідом з Третьої штурмової бригади. Практика показала, що навколо війни "крутиться" багато міфів.

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Що відомо про "ДВІЖ" за кордоном

Як наголосив військовий, в Україні проєкт "ДВІЖ" продемонстрував себе надзвичайно успішно. Цивільні часто не знають, якою саме є війна. Навколо цієї теми є багато різних страхів, які варто розвіяти.

Люди часто сприймають війну з медіа. А після спілкування з військовими багато речей можна побачити під іншим кутом. Це зменшує страхи. Я впевнений, якщо вони зможуть просто вільно поспілкуватися з військовими. Не в форматі інтерв'ю. А-от просто сісти, поговорити, поставити всі питання, то це значно покращить загальну ситуацію в плані ставлення до військової служби та в цілому емпатії до військових,

– зауважив Бородін.

Тому метою "ДВІЖу" за кордоном насамперед не є рекрутинг. Тут більше йдеться про те, щоб розповісти про війну. Але, звісно, усі охочі зможуть поспілкуватися щодо служби у Збройних Силах України.

Військові розраховують, що такі заходи підвищать мотивацію щодо залучення до боротьби проти ворога. Йдеться не тільки про службу, але й про волонтерство чи будь-які інші ініціативи, які допоможуть Україні.

Зверніть увагу! Розклад "ДВІЖів" за кордоном можна переглянути у соцмережах Третьої штурмової бригади. Перші заходи відбудуться у 20-х числах липня у Польщі та Німеччині.