Об этом в интервью 24 Канала рассказал военнослужащий Павел Вышебаба. По его словам, россияне уже около месяца постоянно делают попытки штурма.

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Военный заявил об интенсивных боях

"Используют все средства: танки, БТРы, авиацию, артиллерию. Мне нравится, как мудро действует командование Вооруженных Сил Украины, распределяя силы на правильные участки фронта", – сказал Вышебаба.

Он отметил, что украинским военным удается сдерживать наступление окупантов.

То, что линия фронта почти не меняется, не означает, что россияне не пытаются ее изменить. Идут постоянные попытки прорвать нашу линию обороны. Мы держимся и это стоит большую цену государству – это жизнь и здоровье наших людей,

– заявил военнослужащий.

Он добавил, что украинцы учатся воевать и постоянно становятся лучше. Однако Вышебаба отметил, что Украине нужны люди.

Даже если у тебя обычный перелом ноги, случившийся во время бега, тебя списывают. Ты должен ехать лечиться, а твою работу должен делать кто-нибудь другой.

Великая война продолжается уже второй год, но последний месяц у россиян открылось второе дыхание. Происходят очень интенсивные и трудные бои. Поэтому призываю людей, которые ценят свободу и хотят жить в Украине, идти в военкомат", – резюмировал военный.

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