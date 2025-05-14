Об этом в эфире 24 Канала рассказал полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. По его словам, "Игла" – одна из главных систем, которой украинские силы могут сбивать российские самолеты и вертолеты на высотах до 4 – 5 километров.

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Почему это была скадная цель

Он пояснил, что при удачном захвате цели тепловым наведением, вероятность поражения Су-25 одной ракетой – около 70 – 80%. И лучший вариант – запускать сразу две ракеты. Одна может отвлечься на тепловые ловушки, а вторая – попасть в цель.

Су-25 сложно сбить даже двумя ракетами. Если одна из них попадает в двигатель, самолет все равно может вернуться на базу, потому что имеет два двигателя с отдельными топливными системами. Даже с поврежденным корпусом он часто дотягивает до аэродрома,

– рассказал Роман Свитан.

Он добавил, что еще со времен войны в Афганистане Советский Союз довел эти самолеты до очень высокой живучести. Су-25 – действительно тяжелая мишень, поэтому сбитие такого самолета "Иглой" – это большой успех для украинских военных.