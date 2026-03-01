Сдавал технику Воздушных сил в ломбарды: на Киевщине разоблачили схему кражи военного имущества
- Командира взвода связи в Киевской области подозревают в краже военного имущества, которое он сдавал в ломбард.
- Офицеру объявлено подозрение, что может привести к 15 годам заключения за злоупотребление служебным положением во время военного положения.
На Киевщине командир одного из взводов Воздушных сил ВСУ сдал в ломбард военное имущество. Речь идет о планшетах, компьютерах, мониторах и тому подобное.
Об этом сообщило Государственное бюро расследований и специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.
Как военный воровал имущество из армии?
В Киевской области разоблачили офицера одной из частей Воздушных сил ВСУ, которого подозревают в присвоении военного имущества. Речь идет о командире взвода связи, ответственного за материальное обеспечение подразделения.
По данным следствия, в течение 2024 – 2025 годов военнослужащий незаконно завладевал техникой, которая находилась на балансе части и использовалась во время боевого дежурства по охране воздушного пространства Киевской области. Среди украденного – стационарные компьютеры, мониторы различных моделей, планшеты и другие средства связи.
Следователи установили, что подозреваемый вывозил имущество за пределы части и сдавал его в ломбарды. Полученные средства он тратил на собственные нужды.
Сейчас офицеру объявлено подозрение по статье Уголовного кодекса Украины о завладении военным имуществом путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Что известно о разоблачении масштабной коррупционной схемы в Воздушных силах?
Генпрокурор Руслан Кравченко обнародовал "пленки" с разговорами командующего логистики Командования Воздушных сил ВСУ и начальника Управления СБУ в Житомирской области. Речь идет о хищении 1,4 миллиарда гривен на строительство укрытий для самолетов.
Семья полковника ВСУ Андрея Украинца, подозреваемого в коррупции, приобрела недвижимость на около миллиона долларов, записанную на его родителей и сына. Речь идет об апартаментах в Буковеле и несколько квартир в Киеве, хотя в декларации указаны лишь несколько участков и автомобили.