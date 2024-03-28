Жертвами этого обстрела стали родители военнослужащего Сергея Королькова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Альбина Карман.

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Его родители погибли от удара российской ракеты

Российские войска 22 марта нанесли удар по Хмельницкому. Жертвами этого удара стали родители военнослужащего Сергея Королькова.

Фото военнослужащего, который сидит на руинах дома, что было уничтожено в результате террористической атаки России, опубликовала журналистка Альбина Карман.

Кроме этого, его невестка, жена старшего сына, который также военный, сейчас находится в реанимации из-за полученных ранений.

Разрушения в результате российского удара / Фото Альбины Карман

Хотела показать вам глаза этого доброго и сильного мужчины, который до сих пор разбирает завалы своего с родителями дома,

– написала Карман.

Удар по Хмельницкому 22 марта: что известно