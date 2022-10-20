Военный-скрипач сыграл трогательную мелодию среди обломков

Военный-скрипаль сыграл трогательную мелодию среди последствий преступных действий России в Бахмуте. Моисей Бондаренко рассказал, что именно там хотел сыграть особую песню.

Соответствующее видео военный обнародовал на своем ютуб-канале. Он сыграл мелодию из песни Билли Айлиш.

Читайте также Дорофеева показала свой дом в новом клипе, который оставила в начале войны: эмоциональное видео

Военный-скриполь сыграл мелодию среди последствий "русского мира"

На пути в Бахмут слушал эту композицию. И понял, что должен именно здесь воспроизвести ее,

– написал военный.

Моисей Бондаренко опубликовал видео, на котором он играет мелодию из песни Билли Айлиш Six Feet Under среди разрушенной российскими оккупантами дороги. За его спиной виден уничтоженный автомобиль.

Военный сыграл мелодию посреди обломков дороги: видео

Следует заметить, что мелодии, которые играет Моисей Бондаренко, захватили сеть. Скрипач сыграл каверы на известные песни lovely Билли Айлиш, Someone You Loved Льюиса Капалди, "Родная мать моя", "Не спрашивай" "Океана Эльзы", Stefania группы Kalush и многие другие.

Военный скрипач играет с 13 лет и защищает Украину с начала полномасштабного нападения России.

Моисей Бондаренко был украинским уличным музыкантом в Киеве. В преддверии полномасштабного вторжения 23 февраля он уехал на выступление в Одессу. Впоследствии вступил в ряды Вооруженных Сил Украины, однако продолжил играть на скрипке даже на Востоке и среди руин. Музыкант рассказывал ТСН , что он:

взял в руки скрипку еще в 13 лет;

уже с 15 лет играл за деньги в ресторанах;

в свои 17 переехал в Киев на обучение. Параллельно продолжал играть на улице и корпоративах.

Заметьте "Истории о жизни в бомбоубежищах": Шуров объявил, сколько участников подалось на Нацотбор

Стоит отметить, что группа "Друга Ріка" передала на благотворительность деньги с акустического концерта ""Інша Ріка". Известно, что 100 тысяч гривен пойдут в благотворительный фонд "Вектор – оптическая лаборатория", там бесплатно ремонтируют приборы для Вооруженных Сил Украины.

По данным группы, эти 100 тысяч гривен удалось собрать со сделанных украинцами пожертвований, а часть средств выделили с продажи билетов.