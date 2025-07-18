Как сообщили в Черновицком областном ТЦК и СП, мужчина находился в розыске, отказался поехать в военкомат для уточнения данных, вел себя агрессивно и в конце концов совершил побег, передает 24 Канал.

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Зачем представитель ТЦК пробил колесо в авто гражданина?

Правоохранители и военные бросились вдогонку нарушителю и остановили его. Один из военнослужащих ТЦК, пытаясь не допустить повторного побега, пробил колеса транспортного средства гражданина.

Относительно данного инцидента начальником Черновицкого областного ТЦК и СП назначено служебное расследование. Правоохранительные органы проводят комплексные следственные действия для выяснения всех обстоятельств,

– отметили в военкомате.

Известно, что беглец признал вину, прошел ВВК и был призван на военную службу в одну из воинских частей.

К слову, в Чернигове 14 июля произошел конфликт между военнослужащими ТЦК и двумя мужчинами. Гражданские находились в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, они целенаправленно избегали военной службы по мобилизации.