Як повідомили у Чернівецькому обласному ТЦК та СП, чоловік перебував у розшуку, відмовився поїхати до військкомату для уточнення даних, поводився агресивно і зрештою здійснив втечу, передає 24 Канал.

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Навіщо представник ТЦК пробив колесо в авто громадянина?

Правоохоронці та військові кинулися навздогін порушнику і зупинили його. Один з військовослужбовців ТЦК, намагаючись не допустити повторної втечі, пробив колеса транспортного засобу громадянина.

Стосовно даного інциденту начальником Чернівецького обласного ТЦК та СП призначено службове розслідування. Правоохоронні органи проводять комплексні слідчі дії для з’ясування всіх обставин,

– наголосили у військкоматі.

Відомо, що втікач визнав провину, пройшов ВЛК та був призваний на військову службу до однієї з військових частин.

До слова, у Чернігові 14 липня стався конфлікт між військовослужбовцями ТЦК і двома чоловіками. Цивільні перебували у стані алкогольного сп'яніння. Крім того, вони цілеспрямовано уникали військової служби по мобілізації.