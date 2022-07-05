4 июля СМИ распространили информацию о том что в Украине действуют дополнительные ограничения для военнообязанных, выезжающих за пределы своего места жительства или пребывания даже в пределах Украины. Необходимость получать специальное разрешение на передвижение вызвала волну негодования в соцсетях. Хотя на самом деле ничего радикально нового не произошло.

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Действующее законодательство предусматривает, что каждый, кто стоит на воинском учете, имеет достаточно регулярные отношения со своим Центром комплектования и социальной поддержки (ЦК и СП) и регулярно отчитывается об изменениях в своей жизни. Потому что каждый военнообязанный, в частности, должен:

в течение 7 дней лично сообщить ЦК и СП об изменении семейного положения, состоянии здоровья, образовании, местах работы и должности;

в течение 7 дней лично уведомить ЦК и СП об изменении адреса места жительства;

немедленно сообщить ЦК и СП о потере военно-учетного документа (за потерю также штраф 850-1700 грн);

в случае выезда за границу дольше, чем на три месяца лично прибыть в ЦК и СП: там нужно сдать военный билет и получить справку военнообязанного для выезда за границу. По возвращении справку нужно будет сдать для получения военного билета;

каждые 5 лет проходить медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией.

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Разрешение на передвижение для военнообязанных – почему это законно

Из-за полномасштабного вторжения России в Украине идет война и объявлена всеобщая мобилизация. Она нужна, чтобы Украина могла эффективно сопротивляться захватчику.

Мобилизация и внедрение военного положения накладывают дополнительные ограничения на жизнь тех, кто уже состоит на военном учете в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Все они законны и регулируются следующими документами:

Закон "О воинской обязанности и военной службе". Часть 4 статьи 37 этого закона говорит, что в военное время призывникам, военнообязанным и резервистам запрещено выезжать с места жительства без разрешения. Такое разрешение должен предоставить руководитель соответствующего районного (или городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, или соответствующий руководитель для военнообязанных и резервистов Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины.

Часть 4 статьи 37 этого закона говорит, что в военное время призывникам, военнообязанным и резервистам запрещено выезжать с места жительства без разрешения. Такое разрешение должен предоставить руководитель соответствующего районного (или городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, или соответствующий руководитель для военнообязанных и резервистов Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины. Закон "О правовом режиме военного положения" . Часть 1 статьи 8, пункт 16 запрещает тем, кто состоит на воинском или специальном учете в Минобороны, СБУ или Службе внешней разведки Украины, изменять место жительства (место пребывания) без разрешения. Такое разрешение должен предоставить военный комиссар или руководитель соответствующего органа СБУ или СВР.

. Часть 1 статьи 8, пункт 16 запрещает тем, кто состоит на воинском или специальном учете в Минобороны, СБУ или Службе внешней разведки Украины, изменять место жительства (место пребывания) без разрешения. Такое разрешение должен предоставить военный комиссар или руководитель соответствующего органа СБУ или СВР. Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Часть 6 статьи 22 запрещает состоящим на воинском учете изменять место жительства без разрешения соответствующего должностного лица.

Кроме того, существует постановление Кабмина "Об утверждении порядка организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных". Оно среди всего прочего говорит, что Генштаб имеет все полномочия определять особенности и порядок ведения воинского учета.

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Разрешение на передвижение для военнообязанных – для чего это нужно

В Генштабе объясняют, что это та норма, которая нужна для того, чтобы в хаосе войны упорядочить учет перемещенных лиц.

Из заявлений военного руководства это не всегда понятно, эта справка не нужна всем на каждый даже короткий выезд за пределы города. Координатор движения адвокатов Вооруженных сил Украины Евгения Рябека пояснила, что разрешение из военкомата должны брать только те, кто меняет место жительства.

Кроме того, в Генеральном штабе обещают дополнительно унормировать вопросы перемещения украинцев, систематически пересекающих административные границы из-за служебной или личной необходимости.

Как пояснил 24 каналу руководитель одного из Центров комплектования и социальной поддержки Черниговской области, для военнослужащих в этом разъяснении ничего нового нет.

Мы это делали давно, ничего нового в этом разрешении нет. Предположим, есть мужчина, который зарегистрирован у меня в Черниговской области, а работает в столице. У него есть основания получить такое разрешение. Я даю разрешение, и он уезжает. Единственное, что расписывается, что в случае необходимости прибудет к нам. Или приходит ко мне студент, обучающийся в другой стране. Он приносит пакет документов. Я удостоверяюсь, что все законно. У него есть основание для получения этой справки – я ее выдаю. Все эти справки давно были, мы практически каждый день с ними работаем,

– сказал он.

Вместе с тем юристы говорят, что обнародованный порядок может создать необходимость раз в месяц появляться в Центре комплектования и социальной поддержки всем, кто подпадает под мобилизацию.

Кому нужно разрешение на передвижение для военнообязанных – перечень

Такое разрешение выдается на срок от 30 суток до года, уточнили в Генштабе – в зависимости от категории человека, планирующего выезд.

Разрешения на выезд выдаются следующим категориям граждан Украины:

призывникам, которые имеют право отсрочки от призыва на срочную военную службу, сроком до года, но не позже даты окончания отсрочки;

лицам призывного возраста, при наличии уважительных причин (болезнь или смерть родных и т.п.);

военнообязанным и резервистам, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, сроком до одного года – для этого требуются соответствующие подтверждающие документы, но не позднее даты окончания права на отсрочку;

военнообязанным и резервистам, забронированным на период мобилизации и военное время.

Кроме того, разрешения выдаются в отдельных случаях по решению руководителя ТЦК и СП другим категориям военнослужащих и резервистов при наличии других уважительных причин — для этого нужно подать соответствующие документы на срок до 30 суток.

Кому не нужно разрешение на передвижение для военнообязанных – перечень

Кроме того, закон говорит, что такое разрешение не следует получать следующим категориям:

тем, кто не является военнообязанными;

снятым с воинского учета – основанием для выезда является отметка о снятии с учета военнообязанных;

лицам, находящимся в командировке и имеющим броню на период мобилизации и военное время. Для выезда им нужен паспорт, военный билет/временное удостоверение военнообязанного, удостоверение об отсрочке или заверенную руководителем ТКЦ и СП выдержку из Министерства экономики Украины, а также командировочное удостоверение;

призывникам военнообязанным и резервистам, снятым с учета для перемещения в другую местность. Для выезда у них есть соответствующая отметка в военном документе (билет, удостоверение) – в течение 7 дней эти люди должны стать на учет на новом месте жительства (нахождении).

Здесь следует уточнить, что исходя из количества заявлений и комментариев по этому разрешению, правила пересечения административных границ не являются окончательными и могут меняться в зависимости от ситуации.

Воинский учет – не мобилизация

Кроме того, напомним, что взятие на воинский учет не означает обязательную мобилизацию и участие в боевых действиях.

По закону, призыву на военную службу по мобилизации не подлежат:

забронированный(я) на период мобилизации и военное время за органами государственной власти и другими госорганами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном правительством;

признанный медкомиссией временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев;

содержит трое и более детей младше 18 лет (они могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства);

самостоятельно воспитывает ребенка (детей) в возрасте до 18 лет (они могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства);

содержит ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

является усыновителем, опекуном, попечителем, приемными родителями, родителями-воспитателями детей-сирот или детей, лишённых родительской опеки, в возрасте до 18 лет (могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства);

занятые постоянным уходом за лицами, нуждающимися в нем;

является народным депутатом Украины, депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Также во время мобилизации в особый период без добровольного согласия призвать на военную службу не могут:

лиц получающих профессиональное предвысшее и высшее образование, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся по дневной или дуальной формам получения образования;

научных и научно-педагогических работников учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогических работников учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают не менее чем на 0,75 ставки;

близких родственников погибших или пропавших без вести во время проведения антитеррористической операции из числа:

военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины;

работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались для обеспечения проведения антитеррористической операции;

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