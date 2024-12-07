Что изменится в мобилизационном процессе для женщин после принятия законопроекта №12076, информирует 24 Канал.

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Кто из женщин подлежит воинскому учету

Согласно действующему законодательству, на воинский учет обязательно становятся женщины, получившие образование по медицинским или фармацевтическим специальностям, в возрасте от 18 до 60 лет, и пригодные по состоянию здоровья.

Они должны обновлять свои военно-учетные данные, чтобы избежать штрафов в размере от 17 до 25 тысяч гривен.

Женщины других профессий могут добровольно стать на учет, если их специальность совпадает с военно-учетными специальностями, определенными Министерством обороны.

Что меняет законопроект №12076

Новый законопроект предлагает следующие изменения:

Женщины, желающие пройти базовую общевойсковую подготовку (БОВП), становятся на учет призывников по собственному заявлению. После завершения подготовки они зачисляются в военно-учетные списки военнообязанных.

В отличие от мужчин, женщины могут проходить БЗВП без обязательного медицинского осмотра перед началом обучения.

Также документ подтверждает, что мобилизация женщин возможна только по их желанию, даже в период военного положения.

Какие обязанности имеют женщины на учете

Как отмечает адвокат Валерия Гудий, после постановки на учет женщины должны соблюдать определенные требования: проходить военную подготовку, вовремя обновлять свои данные, выполнять правила воинского учета, а также прибывать по вызову в территориальные центры комплектования для оформления документов или прохождения медицинских осмотров.

"Военный учет женщин осуществляется после определения их пригодности к службе и внесения персональных данных в реестр. Однако обязательное выполнение военных задач для женщин возможно только в случае добровольного согласия," - пояснила Гудий.

Будет ли мобилизация женщин

По закону, женщины могут быть мобилизованы только добровольно. В мирное время они принимаются на военную службу или службу в резерве также только по контракту. Базовая общевойсковая подготовка, которую предусматривает новый законопроект, является исключительно добровольной.

Важно. По состоянию на 27 сентября 2024 года, по данным Минобороны, в Вооруженных силах Украины проходят службу 68 тысяч женщин. Законопроект №12076 стал еще одним шагом к совершенствованию условий привлечения женщин к военному делу на добровольных началах.