Об этом во время брифинга рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает 24 канал. Она подчеркнула, что многие женщины сегодня вынуждены спасать своих детей и вывозить их за границу.

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Маляр рассказала о военном учете для женщин

Замминистра отметила, что с одной стороны женщинам определенных профессий нужно вставать на военный учет, а с другой – родители обязаны обеспечить право на жизнь своему ребенку. Поэтому государство должно гарантировать, чтобы хотя бы один взрослый был выездным.

Поэтому в этой ситуации, учитывая именно эти реалии, логично сделать для женщин становление на учет именно добровольным, тех профессий, которые будут в списке, и тогда женщины, которым нужно будет вывозить детей, не имеют никаких ограничений и не будут их иметь с 1 октября,

– отметила Маляр.

В свою очередь, те женщины, которые мотивированы защищать страну, не будут иметь никаких препятствий, чтобы встать на военный учет.

Любопытно! Маляр ранее уверяла, что пока нет необходимости увеличивать количество женщин в армии, поэтому 1 октября никуда ходить не нужно. Ажиотаж связан с тем, что весной 2021 года приняли изменения в закон о воинской обязанности и военной службе, где четко и без какой-либо альтернативы установили, что женщины, специальности которых находятся в перечне Минобороны, становятся на учет.

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