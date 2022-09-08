Про це під час брифінгу розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє 24 канал. Вона наголосила, що багато жінок сьогодні змушені рятувати своїх дітей та вивозити їх за кордон.

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Маляр розповіла про військовий облік для жінок

Заступниця міністра зауважила, що з одного боку жінкам певних професій потрібно вставати на військовий облік, а з іншого – батьки зобов'язані забезпечити право на життя своїй дитині. Саме тому держава повинна гарантувати, щоб хоча б один дорослий був виїзним.

Тому в цій ситуації, з огляду саме на ці реалії, логічно зробити для жінок постановку на облік саме добровільною, тих професій, які будуть в списку, і тоді жінки, яким треба буде вивозити дітей, не мають жодних обмежень і не будуть їх мати з 1 жовтня,

– зазначила Маляр.

Своєю чергою, ті жінки, які є вмотивованими боронити країну, не матимуть жодних перешкод, щоб встати на військовий облік.

Цікаво! Маляр раніше запевняла, що наразі немає потреби збільшувати кількість жінок у війську, тож 1 жовтня нікуди йти не потрібно. Ажіотаж пов'язаний з тим, що весною 2021 року ухвалили зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу, де чітко та без будь-якої альтернативи встановили, що жінки, спеціальності яких є у переліку Міноборони, стають на облік.

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