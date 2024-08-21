В частности, граждан интересует, можно ли стать на учет не по своему месту регистрации проживания. Нюансы объяснил юрист Дмитрий Франчук.

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Военный учет не по месту прописки

По словам юриста, стать на воинский учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не по месту жительства возможно, но для этого должны быть определенные предпосылки.

При каких условиях можно стать на учет не по месту регистрации:

если человек сменил место жительства, то в течение определенного времени (обычно 7 дней) снялся с воинского учета по старому месту жительства;

если человек учится в другом городе, можно стать на учет по месту учебы на период получения образования;

в некоторых случаях, при условии, что человек на постоянной основе работает в другом городе, можно стать на учет по месту работы.

Какие документы нужны

Чтобы стать на воинский учет не по месту постоянной регистрации, прежде всего следует лично обратиться в ТЦК по месту, где человек планирует стать на учет и предоставить необходимые документы.

Перечень документов для постановки на учет:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

военный билет (если есть);

документ, подтверждающий смену места жительства (например, справка о регистрации места жительства);

документ, подтверждающий причину смены места учета (например, справка из учебного заведения, трудовой договор).

Также юрист посоветовал заполнить заявление установленного образца о постановке на воинский учет по новому месту жительства. Это нужно для того, если в ТЦК и СП вам предложат пройти медицинский осмотр для уточнения состояния здоровья.