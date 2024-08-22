Об этом рассказал адвокат Дмитрий Франчук. Согласно законодательству Украины, юноши, достигшие 16-летнего возраста, должны зарегистрироваться в соответствующем территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

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Какие последствия ждут 16-летних, которые не станут на воинский учет

Как требует закон, регистрация в ТЦК и СП также предусматривает прохождение медицинского осмотра и регистрацию личных данных призывника. Она является обязательной и контролируется на государственном уровне.

По словам адвоката, если юноша не станет на учет, это может иметь последствия в виде административного взыскания. За несовершеннолетнего ответственность будут нести его законные представители, то есть родители или опекуны.

Размер штрафа может зависеть от конкретных обстоятельств дела. В то же время отсутствие постановки на воинский учет в 16 лет не создает немедленных препятствий для выезда за пределы страны. Однако, после достижения совершеннолетия ситуация меняется.

Если юноша не выполнил свои обязанности по воинскому учету, это может расцениваться как уклонение от военной службы. В таком случае могут возникнуть серьезные ограничения на выезд за границу, что существенно усложнит жизнь парня.

Чтобы стать на воинский учет, юноша должен обратиться в территориальный центр комплектования по месту жительства. Процедура предусматривает обязательный медицинский осмотр, во время которого определяется пригодность к военной службе.

Результаты осмотра, а также другие личные данные призывника заносятся в военно-учетные документы. Эти данные хранятся и используются для дальнейших призывных мероприятий,

– заверил Франчук.