Автоматическая постановка на воинский учет: что делать, если в данных нашли ошибки

В Украине действует автоматическая система постановки на воинский учет через реестр "Оберіг". Она упрощает процесс для граждан и военкоматов, но иногда выявляют ошибки в данных.

24 Канал объясняет, что делать в такой ситуации со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Как работает автоматический воинский учет

Благодаря изменениям в постановление №932 Кабмина граждане Украины теперь становятся на воинский учет автоматически. Для этого используют данные из Государственной миграционной службы, которые интегрируют в реестр "Оберіг".

Такой механизм позволяет военнообязанным избежать длинных очередей, сбора документов или прохождения военно-врачебной комиссии только ради учета. Кроме этого, система помогла поставить на учет украинцев за рубежом и молодежь в возрасте от 17 до 25 лет.

Впрочем, из-за большого объема мобилизационной работы и человеческого фактора возникают и сбои. Некоторых людей вносят в реестр ошибочно, хотя они давно исключены из учета. Другие, наоборот, значатся в списках ТЦК, но не имеют отметки в системе "Оберіг".

Причиной часто становится то, что оператор ТЦК не внес идентификатор лица или допустил неточности при работе с реестрами.

Что делать при обнаружении ошибок

Если вы заметили ошибку в своих данных, Министерство обороны советует немедленно обратиться в свой территориальный центр комплектования. Надо принести документы, подтверждающие исключение из учета или другие причины для исправления данных.

Также в ТЦК можно уточнить принадлежность к другой территориальной единице учета или устранить расхождения между бумажными документами и данными в "Оберіг".

Уточнение учетных данных необходимо, ведь ошибки могут создавать проблемы с получением документов, пересечением границы или во время мобилизационных мероприятий. Система автоматического учета рассчитана на то, что данные в реестре "Оберіг" будут точными и синхронизированными с другими государственными реестрами.