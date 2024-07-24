Воспользоваться можно только его электронным вариантом. Все эти условия, к слову, касаются и женщин с медицинской или фармацевтической специальностью.

Смотрите также "Документ" возобновил оформление документов для мужчин за рубежом, но есть условие

Во время выезда военнообязанных не снимают с воинского учета

Без военно-учетного документа мужчинам призывного возраста и женщинам-медикам не удастся воспользоваться консульскими услугами. Его обязательно нужно подавать в учреждение вместе с другими документами.

Также после 18 июня уже нет возможности использовать бумажный военный билет или временное удостоверение – принимается только документ в электронном виде.

Его военнообязанные могут сформировать в мобильном приложении Резерв+. И сделать это надо не ранее чем за три дня до обращения за консульскими услугами.

Также во время выезда военнообязанных не снимают с воинского учета: они остаются в реестре.