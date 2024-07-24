Скористатися можна лише його електронним варіантом. Усі ці умови, до слова, стосуються й жінок з медичною або фармацевтичною спеціальністю.

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Під час виїзду військовозобов'язаних не знімають з військового обліку

Без військово-облікового документа чоловікам призовного віку та жінкам-медикам не вдасться скористатися консульськими послугами. Його обов'язково потрібно подавати до установи разом з іншими документами.

Також після 18 червня уже немає можливості використовувати паперовий військовий квиток або тимчасове посвідчення – приймається лише документ в електронному вигляді.

Його військовозобов'язані можуть сформувати в мобільному додатку Резерв+. І зробити це треба не раніше ніж за три дні до звернення за консульськими послугами.

Також під час виїзду військовозобов'язаних не знімають з військового обліку: вони залишаються у реєстрі.