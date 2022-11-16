О том, введут ли обязательный учет женщин и к чему им готовиться в армии, разбирался 24 канал.

Тема Военный учет для женщин: кого касается и как записаться по собственному желанию

Будет ли воинский учет женщин обязательным

Отметим, что в сентябре 2022 года Минобороны решило отсрочить обязательный призыв женщин до 2023 года. Несколько позже, 7 октября, Верховная Рада несла изменения в статью 1 Закона Украины "Про воинский долг и военную службу", которые вступили в силу 26 октября. Этот закон касается взятия женщин на воинский учет военнообязанных.

Закон предусматривает, что женщин могут взять на воинский учет, но при условии, если:

они имеют специальность и/или профессию, определенную в перечне Минобороны;

они пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту;

они берутся на воинский учет военнообязанных по собственному желанию.

Постановка на воинский учет остается обязательной только для женщин-медиков, имеющих профессиональное или профессионально-техническое, профессиональное высшее или высшее образование и получивших медицинскую или фармацевтическую специальность.

К чему следует быть готовой в армии

Несмотря на то, что в Украине нет общего обязательного учета женщин и не будет еще минимум год, многие из них добровольно пошли или желают пойти на службу в ряды Вооруженных сил. Следовательно, перед тем, как попасть на службу, необходимо соответственно подготовиться.

Несколько советов по этому поводу дала журналистка Маргарита Ривчаченко, которая сначала вступила в ряды терробороны, а впоследствии стала парамедиком и пресс-офицеркой ВСУ на Донецком направлении. Прежде всего она рекомендует узнать о специальности, за которую хотите отвечать в ВСУ. Также полезно будет пообщаться с женщиной, которая уже служит на такой должности.

По ее словам, отдельно действительно женских аспектов в армии гораздо меньше, чем общечеловеческих. Среди них, например, готовность:

24/7 жить в одном помещении с незнакомыми людьми без собственного пространства и возможности распоряжаться своим временем,

овладевать новыми военными и медицинскими знаниями,

столкнуться с кровью, травмами и смертью,

войти в непосредственный контакт с врагом в должности стрелка, снайпера или пулеметчика.

Важно помнить и о том, что после присоединения к рядам армии, по контракту или как мобилизованная, по собственному желанию вернуться в гражданскую жизнь будет невозможно. Для этого необходимо будет дождаться либо особого распоряжения президента, либо отмены военного положения.

Обратите внимание! В Украине уже набрала необходимое количество голосов петиция о демобилизации по собственному желанию военных, которіе отслужили один год. Теперь документ должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Также важна не только физическая подготовка, но моральная и психологическая. Важен и хороший тыл, который сможет оперативно отсылать вещи и решать вопросы, которые могут возникнуть в гражданской жизни военнослужащей.

Вам нужны эти связи, чтобы делать это дистанционно. И это действительно вещи, о которых люди забывают. Когда ты присоединяешься к рядам армии, у тебя не исчезает вся остальная жизнь. У тебя просто появляется еще больше обязательств и больше работы. Поэтому нужно также к этому быть готовым,

– рассказала военная.

Что касается отдельно женских аспектов службы в армии, то следует прежде всего не забывать о женской гигиене. Военная рекомендует подготовить гигиенические средства в количестве, умноженном на десять, ведь не всегда будет возможность купить необходимое. "Иногда у тебя не будет возможности что-то купить, иногда ты можешь оставить где-нибудь вещи. Надо, чтобы всего было с запасом. Пожалуй, это самое главное", — отметила военная.

Мобилизация в Украине: последние новости

Недавно Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить действие военного положения и мобилизацию в Украине. Согласно законопроекту мобилизация продлится до февраля 2023 года.

Отметим, что в Украине определены сроки прохождения военной службы. Она может длиться от одного года и больше.

Кроме того, если у мужчины есть "белый билет", это не значит, что его не смогут мобилизовать в ряды ВСУ. Категорий такого билета три, но только по одной из них мужчин освобождают от службы.

Достойно внимания – Зеленский отсрочил демобилизацию: смотрите видео