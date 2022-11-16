О том, введут ли обязательный учет женщин и к чему им готовиться в армии, разбирался 24 канал.
Тема Военный учет для женщин: кого касается и как записаться по собственному желанию
Будет ли воинский учет женщин обязательным
Отметим, что в сентябре 2022 года Минобороны решило отсрочить обязательный призыв женщин до 2023 года. Несколько позже, 7 октября, Верховная Рада несла изменения в статью 1 Закона Украины "Про воинский долг и военную службу", которые вступили в силу 26 октября. Этот закон касается взятия женщин на воинский учет военнообязанных.
Закон предусматривает, что женщин могут взять на воинский учет, но при условии, если:
- они имеют специальность и/или профессию, определенную в перечне Минобороны;
- они пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту;
- они берутся на воинский учет военнообязанных по собственному желанию.
Постановка на воинский учет остается обязательной только для женщин-медиков, имеющих профессиональное или профессионально-техническое, профессиональное высшее или высшее образование и получивших медицинскую или фармацевтическую специальность.
К чему следует быть готовой в армии
Несмотря на то, что в Украине нет общего обязательного учета женщин и не будет еще минимум год, многие из них добровольно пошли или желают пойти на службу в ряды Вооруженных сил. Следовательно, перед тем, как попасть на службу, необходимо соответственно подготовиться.
Несколько советов по этому поводу дала журналистка Маргарита Ривчаченко, которая сначала вступила в ряды терробороны, а впоследствии стала парамедиком и пресс-офицеркой ВСУ на Донецком направлении. Прежде всего она рекомендует узнать о специальности, за которую хотите отвечать в ВСУ. Также полезно будет пообщаться с женщиной, которая уже служит на такой должности.
По ее словам, отдельно действительно женских аспектов в армии гораздо меньше, чем общечеловеческих. Среди них, например, готовность:
- 24/7 жить в одном помещении с незнакомыми людьми без собственного пространства и возможности распоряжаться своим временем,
- овладевать новыми военными и медицинскими знаниями,
- столкнуться с кровью, травмами и смертью,
- войти в непосредственный контакт с врагом в должности стрелка, снайпера или пулеметчика.
Важно помнить и о том, что после присоединения к рядам армии, по контракту или как мобилизованная, по собственному желанию вернуться в гражданскую жизнь будет невозможно. Для этого необходимо будет дождаться либо особого распоряжения президента, либо отмены военного положения.
Также важна не только физическая подготовка, но моральная и психологическая. Важен и хороший тыл, который сможет оперативно отсылать вещи и решать вопросы, которые могут возникнуть в гражданской жизни военнослужащей.
Вам нужны эти связи, чтобы делать это дистанционно. И это действительно вещи, о которых люди забывают. Когда ты присоединяешься к рядам армии, у тебя не исчезает вся остальная жизнь. У тебя просто появляется еще больше обязательств и больше работы. Поэтому нужно также к этому быть готовым,
– рассказала военная.
Что касается отдельно женских аспектов службы в армии, то следует прежде всего не забывать о женской гигиене. Военная рекомендует подготовить гигиенические средства в количестве, умноженном на десять, ведь не всегда будет возможность купить необходимое. "Иногда у тебя не будет возможности что-то купить, иногда ты можешь оставить где-нибудь вещи. Надо, чтобы всего было с запасом. Пожалуй, это самое главное", — отметила военная.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Недавно Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить действие военного положения и мобилизацию в Украине. Согласно законопроекту мобилизация продлится до февраля 2023 года.
- Отметим, что в Украине определены сроки прохождения военной службы. Она может длиться от одного года и больше.
- Кроме того, если у мужчины есть "белый билет", это не значит, что его не смогут мобилизовать в ряды ВСУ. Категорий такого билета три, но только по одной из них мужчин освобождают от службы.
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