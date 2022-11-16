У тому, чи запровадять таки обовязковий облік жінок і до чого їм готуватися на фронті, розбирався 24 канал.

До теми Військовий облік для жінок: кого стосується та як записатися за власним бажанням

Чи буде військовий облік жінок обов'язковим

Зазначимо, що у вересні 2022 року Міноборони вирішило відтермінувати обов'язковий облік жінок до 2023 року. Дещо згодом, 7 жовтня, Верховна Рада несла зміни до статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", які набули чинності 26 жовтня. Цей Закон стосується взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних.

Закон передбачає, що жінок таки можуть взяти на військовий облік, але при умові, якщо:

вони мають спеціальність та/або професію, визначену в переліку Міноборони;

вони придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком;

вони беруться на військовий облік військовозобов’язаних за власним бажанням.

Обов’язковою постановка на військовий облік залишається лише для жінок-медиків, які мають професійну чи професійно-технічну, фахову передвищу або вищу освіту та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.

До чого варто бути готовою в армії

Попри те, що в Україні немає загального обов'язкового обліку жінок і не буде ще щонайменше рік, багато з них добровільно пішли або бажають піти на службу до лав Збройних сил. Відтак перед тим, як потрапити на службу, необхідно відповідно підготуватися.

Декілька порад щодо цього дала журналістка Маргарита Рівчаченко, яка спершу вступила до лав тероборони, а згодом стала парамедиком і пресофіцеркою ЗСУ на Донецькому напрямку. Перш за все вона рекомендує дізнатися про фах, за яким бажаєте відповідати у ЗСУ. Також корисним буде поспілкуватися з жінкою, яка вже служить на обраній посаді.

За її словами, окремо справді жіночих аспектів в армії набагато менше, ніж загальнолюдських. Серед них, наприклад, готовність:

24/7 жити в одному приміщення з незнайомими людьми без власного простору та можливості розпоряджатися своїм часом,

опановувати нові військові та медичні знання,

зіткнутися з кров'ю, травмами та смертю,

увійти в безпосередній контакт з ворогом на посаді стрільця, снайпера чи кулеметника.

Важливо пам'ятати й про те, що після доєднання до лав армії, по контракту чи як мобілізована, за власним бажанням повернутися до цивільного життя буде неможливо. Для цього необхідно буде дочекатися або особливого розпорядження президента, або коли скасування воєнного стану.

Зверніть увагу! В Україні уже набрала необхідну кількість голосів петиція щодо демобілізації за власним бажанням військових, які відслужили один рік. Тепер документ має розглянути президент Володимир Зеленський.

Також важлива не лише фізична підготовка, а й моральна та психологічна. Важливий й хороший тил, який зможе оперативно відсилати речі та розв'язувати питання, що можуть виникнути в цивільному житті військової.

Вам потрібні ці зв’язки, щоб робити це дистанційно. І це насправді речі, про які люди забувають. Коли ти долучаєшся до лав армії, в тебе не зникає все інше життя. У тебе просто з’являється ще більше зобов’язань і ще більше роботи. Тому треба також до цього бути готовим,

– розповіла військова.

Щодо окремо жіночих аспектів служби в армії, то варто передусім не забувати про жіночу гігієну. Військова рекомендує підготувати гігієнічні засоби в кількості, помноженій на десять, адже не завжди буде можливість купити необхідне. "Інколи в тебе не буде можливості щось купити, інколи ти можеш залишити десь речі. Треба, щоб всього було з запасом. Мабуть, це найголовніше", – зазначила військова.

Мобілізація в Україні: останні новини

Нещодавно Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити дію воєнного стану та мобілізацію в Україні. Згідно з законопроєктом мобілізація триватиме до лютого 2023 року.

Зазначимо, що в Україні визначені терміни проходження військової служби. Вона може тривати від одного року і довше.

Окрім того, якщо у чоловіка є "білий квиток", це не значить, що його не зможуть мобілізувати до лав ЗСУ. Категорій такого квитка є три, та лише за одним з них чоловіків звільняють від служби.

Варте уваги – Зеленський відтермінував демобілізацію: дивіться відео