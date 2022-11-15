Близько тижня тому Володимир Зеленський вніс законопроєкт у парламент про продовження воєнного стану. Звісно, що на розгляді комітету депутати підтримали продовження на певний термін, зокрема, мобілізації, повідомляє 24 канал.

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Чи закінчиться мобілізація в лютому

Очікується, що найближчим часом Верховна Рада повинна винести на голосування та ухвалити в цілому ці законопроєкти #8189 та #8190. Згідно з документами, термін дії воєнного стану буде продовженого ще на 90 днів – тобто до 19 лютого 2023 року. У той час якраз буде річниця від початку повномасштабного вторгнення Росії у нашу державу.

Вочевидь, якщо нашим воїнам вдасться звільнити усі території України за три місяці та повернути мир і стабільність, то правовий режим воєнного часу не продовжуватимуть. Однак поки можна констатувати, що загальна мобілізація буде до 19 лютого 2023 року. У документах зазначено, що призов відбувається "з метою забезпечення оборони держави".

Зверніть увагу! Народний депутат Ярослав Железняк на своєму телеграм-каналі повідомив, що голосування за ухвалення законопроєктів № 8189 та № 8190 відбудеться уже найближчим часом. За них мають проголосувати не пізніше 21 листопада, бо саме тоді закінчується термін дії закону, що ухвалювали нардепи в серпні.

Чи буде оголошена додаткова мобілізація

Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного марафону розповіла, чи буде оголошена додаткова мобілізація. За її словами, в українській армії поки вистачає людей, однак, якщо ситуація зміниться на лінії фронту, імовірно, виникне потреба збільшити чисельність людей у війську.

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Можна також зазначити та підсумувати, що перебіг мобілізації залежатиме винятково від того, що буде на фронті, від нашого ворога, який ніяк не вгамується та партнерів, що постачають нам зброю.

Громадянам нашої держави слід завжди буди готовими до вручення повісток та мати правдиву інформацію щодо того, хто та як може призвати людину до територіального центру комплектації.



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