Петицію створили 5 вересня. Її автором став Антон Водяний.

До теми Демобілізація в Україні: що це таке і коли можлива

Що відомо про петицію про демобілізацію

Враховуючи нову реальність російської повномасштабної агресії, невизначеність терміну остаточної перемоги, імовірне збереження російської загрози навіть після завершення війни, а також керуючись Конституцією України та принципом справедливості – необхідно обмежити термін мобілізації кожної окремої людини, а також гарантувати відстрочку від наступної мобілізації для людей, котрі відслужили встановлений термін,

– зазначив автор.

Чоловік наголосив, що навіть в умовах воєнного стану громадяни є рівними за своїми правами.

"Натомість нині виникла ситуація, коли, попри загальну мобілізацію, одні люди служать без відомих їм строків, тоді як інші не служать узагалі. Більш того, часто служать і зараз знову ті, хто й раніше не уникав військової служби – строкової, служби в особливий період тощо. Натомість не служать зараз часто ті, хто й раніше не служив. Таким чином, одні люди віддають обов’язку значну частку свого життя, тоді як інші – нуль", – мовиться у петиції.

Автор петиції наголосив, що ситуація невизначеності термінів служби призводить до "погіршення морально-психологічного стану військовослужбовців, а також потенційно до соціальної напруги між тими, хто служив і тими, хто не служив".

Окрім цього, "військовослужбовці відчувають прискорене зношування організму, швидке погіршення загального стану здоров’я через стрес, непередбачуваність, зміну харчування, порушений графік сну, навантаження".

Пропонуємо чітко прописати почерговість проходження військової служби, обмежити термін служби за мобілізацією в один рік, а також гарантувати відстрочку для тих, хто відслужив цей термін і демобілізований, на визначений час, але не менше п’яти років – залежно від необхідного в певний період розміру армії та загального числа наявних військовозобов’язаних,

– підкреслив автор петиції.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський скасував осінній призов на строкову військову службу. Також глава держави відклав осінню демобілізацію.

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