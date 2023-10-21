Из-за полномасштабной войны за границу выехали многие женщины, среди которых немало обязанных медицинских специалистов. Адвокат и ведущий юрисконсульт Nota Group Антон Маринич объяснил, нужно ли становиться на учет женщинам-медикам, которые сейчас находятся за границей.

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Нужно ли становиться на военный учет за границей

Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов установлен Постановлением Кабинета Министров Украины №1487 от 30 декабря 2022 года. Согласно ему, дипломатические Украины за границей должны осуществлять военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете. Более того, такие учреждения обязаны уведомлять соответствующий ТЦК и СП о взятии или снятии с консульского учета военнообязанных граждан в течение 7 дней.

Тоесть консульства и посольства могут принимать на учет только женщин, которые уже стали на военный учет в Украине по месту регистрации. Подтверждение пребывания на военном учете – военно-учетный документ, а именно военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Также следует отметить, что взятие женщин на военный учет военнообязанных осуществляется после определения их пригодности к военной службе, внесения персональных данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с последующим оформлением соответствующего военно-учетного документа.

Дипломатические учреждения Украины не имеют полномочий вести военно-учетные документы, а чисто обязанности по военному учету граждан, состоящих на временном консульском учете по установленной форме списков. Кроме того, для установления степени пригодности к военной службе обязательно прохождение медицинской комиссии, что так же невозможно осуществить за границей.

Так что вывод такой: женщинам-медикам обязательно нужно становиться на военный учет, но за границей это сделать невозможно.