Через повномасштабну війну за кордон виїхали багато жінок, серед яких чимало медичних фахівців, які зобов'язані. Адвокат та провідний юрисконсульт Nota Group Антон Маринич пояснив, чи треба ставати на облік жінкам-медикам, які наразі перебувають за кордоном.

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Чи потрібно ставати на військовий облік за кордоном

Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів встановлено Постановою Кабінету Міністрів України №1487 від 30 грудня 2022 року. Згідно з ним, дипломатичні України за кордоном повинні здійснювати військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку. Ба більше, такі установи зобов'язані повідомляти відповідний ТЦК та СП про взяття або зняття з консульського обліку військовозобов’язаних громадян впродовж 7 днів.

Тобто консульства та посольства можуть приймати на облік лиш тих жінок, які вже стали на військовий облік в Україні за місцем своєї реєстрації. Підтвердженням перебування на військовому обліку є військово-обліковий документ, а саме військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Також варто зазначити, що взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних здійснюється після визначення їхньої придатності до військової служби, внесення персональних даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з подальшим оформленням відповідного військово-облікового документа.

Дипломатичні установи України не мають повноважень вести військово-облікові документи, а мають суто обов’язки з військового обліку громадян, які перебувають на тимчасовому консульському обліку за встановленою формою списків. Крім того, для встановлення ступеня придатності до військової служби є обов’язковим проходження медичної комісії, що так само неможливо здійснити за кордоном.

Тож висновок такий: жінкам-медикам обов’язково потрібно ставати на військовий облік, але за кордоном це зробити неможливо.