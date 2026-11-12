В США солдат сделал замечание Хегсету и его делегации из-за хохота у могилы Неизвестного солдата

В США во время празднования Дня ветеранов произошел неловкий инцидент с участием министра обороны Пита Хегсета и его свиты. На Национальном кладбище в Арлингтоне военнослужащий сделал им замечание из-за громкого смеха и разговоров у могилы Неизвестного солдата.

Видео инцидента распространило агентство Reuters.

Почему военный сделал замечание делегации Хегсета?

Инцидент произошел 11 ноября, когда Пит Хегсет вместе с женой Дженнифер и старшими советниками посетил Национальное кладбище в Арлингтоне. Группа собралась у могилы Неизвестного солдата.

В состав сопровождения министра, в частности, входили начальник его штаба Рики Бурия, заместитель начальника штаба Патрик Вивер и советница Тами Радабау. На видео слышно, как из группы доносятся громкий смех и обрывки разговоров.

День ветеранов обернулся конфузом для Хегсета: смотрите видео

Военнослужащий, несущий караул у мемориала, громко сделал замечание министру и его спутникам.

Все посетители должны постоянно соблюдать тишину и проявлять уважение,

– воскликнул солдат в парадной форме.

После этого Хегсет и члены его делегации на мгновение обернулись, а затем продолжили движение.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл в комментарии NBC News заявил, что Пит Хегсет и Министерство обороны США всегда чтили самопожертвование американских военных.

Во время празднования этой торжественной годовщины один солдат справедливо и с уважением напомнил всем о необходимости вести себя подобающим образом,

– сказал Парнелл.

Важно знать! Могила Неизвестного солдата является мемориалом в честь американских военнослужащих, погибших во время Первой и Второй мировых войн, а также Корейской войны. Отдельное пустое место захоронения чтит память военнослужащих, пропавших без вести.

Напомним, Палата представителей Конгресса США отклонила попытку объявить импичмент министру обороны Питу Хегсету. За передачу соответствующей резолюции в профильный комитет проголосовали 211 конгрессменов, против – 204.

Инициатором процедуры выступил республиканец Томас Масси, который обвинил главу Пентагона в нарушении законов во время военных операций США в Иране, Йемене, Венесуэле и Карибском бассейне. Он призвал законодателей выяснить, соблюдает ли администрация действующее законодательство и Конституцию США.

Несмотря на провал инициативы, демократы пообещали продолжить борьбу: лидер их фракции в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что после перехода Конгресса под контроль его партии они "изгонят Хегсета из города".