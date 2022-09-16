Боец 113 бригады терробороны Андрей, родившийся и выросший в Волчанском районе, не общался с родителями более полугода. У людей не было связи и они не могли говорить.

К теме Украинский военный встретился с маленьким сыном в деоккупированном Изюме: щемящее видео

"Родился и вырос здесь. После школы пошел сразу на военную службу. И так моя военная карьера длится уже десятый год. Моим родителям угрожали. Отца пытали", – говорит Андрей, подъезжая к родному селу.

Встреча с братом

Терробороновцы едут в дом Андрея. Они отмечают, что здесь уже развеваются сине-желтые флаги.

Андрей волнуется перед встречей с родными. Он говорит, что не сдержит слез. Перед тем как подойти к дому, он начинает плакать. Навстречу идет его брат Максим. Он обнимается и плачет.



Терробороновец Андрей приехал домой / Скриншот с видео



Встреча братьев в доме / Скриншот с видео

К сожалению, родителей Андрея сейчас нет дома. Брат говорит, что оккупанты приезжали к ним. Он рассказывает о коллаборантах. Отмечает, что их знакомый допрашивал отца.

Максим тренируется, чтобы попасть в Силы специальных операций. Андрей говорит, что брат еще слишком мал, но у него есть потенциал.

Кстати Балаклея дома: в сети опубликовали еще одно щемящее видео из деоккупированного города

"Я его ждал"

Потом домой приходит еще один младший брат Андрея. Это 10-летний Богдан. Он не сдерживает эмоций и прыгает обнимать военного. Андрей привез для мальчика подарок. Ребенок растерян, но побежал в дом и вынес рисунок для военных. Мужчины спрашивают, что он чувствует, когда видит брата.

"Я скучал. Я его люблю. Я его ждал", – говорит мальчик.



Андрей с 10-летним братиком / Скриншот с видео

Обратите внимание – встреча терробороновца Андрея с братьями: смотрите видео