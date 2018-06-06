Военный фельдшер занял место пулеметчика и уничтожил огневую точку врага

Украинский военный фельдшер, который был на дежурстве, занял место пулеметчика и уничтожил огневую точку врага. Так заставил его отступить.

Беспокойными были сутки на фронте. Трое наших военных ранены. Их оперативно госпитализировали. Минометным огнем боевики накрыли защитников Станицы Луганской. Пытались продвинуться вперед, однако не удалось.

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Журналисты 24 Канала посетили позиции украинских военных, которые считаются едва ли не самой опасной не только здесь, на Донецком направлении, а и на всей линии фронта. Работы здесь и кроме боев военным хватает.

И как только съемочная группа 24 Канала отошла на несколько метров от передовой начали раздаваться выстрелы. Чуть позже неподалеку взорвалась выпущенная из подствольника граната.

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