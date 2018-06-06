Військовий фельдшер зайняв місце кулеметника і знищив вогневу точку ворога

Український військовий фельдшер, який був на чергуванні, зайняв місце кулеметника і знищив вогневу точку ворога. Так змусив його відступити.

Неспокійною була доба на фронті. Троє українських військових поранені. Їх оперативно госпіталізували. Мінометним вогнем бойовики накрили захисників Станиці Луганської. Намагалися просунутися вперед, проте не вдалося.

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Журналісти 24 Каналу відвідали позиції українських військових, які вважаються чи не найнебезпечнішою не лише тут, на Донецькому напрямку, а й на усій лінії фронту. Роботи і крім боїв військовим вистачає.

І щойно знімальна група 24 Каналу відійшла на кількасот метрів від передової почали лунати постріли. Трохи згодом неподалік вибухнула випущена з підствольника граната.

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