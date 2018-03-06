Военный корабль ВМФ России вошел в Средиземное море

Большой десантный корабль Военно-морских сил России "Орск" прошел через черноморские проливы в акваторию Средиземного моря.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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Так, боевой корабль Черноморского флота РФ идет в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

Отмечается, что корабль, судя по его осадке, шел сильно груженый. На верхней палубе было замечено большое количество тентованных грузовиков КамАЗ, а также грузовых автомашин ЗИЛ-131 с кузовами-фургонами типа Кунг.

Напомним, в феврале в Черное море вошел ракетный эсминец (боевой корабль) Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки USS Ross. Корабль прошел пролив Босфор под покровом темноты.