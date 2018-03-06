Військовий корабель ВМС Росії увійшов в Середземне море

Великий десантний корабель Військово-морських сил Росії "Орськ" пройшов через чорноморські протоки в акваторію Середземного моря.

Про це повідомляє "Интерфакс".

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Так, бойовий корабель Чорноморського флоту РФ йде в сирійський порт Тартус, де розташована база матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії в Середземному морі.

Зазначається, що корабель, судячи з його осаду, йшов сильно навантаженим. На верхній палубі було помічено велику кількість тентованих вантажiвок КамАЗ, а також вантажних автомашин ЗІЛ-131 з кузовами-фургонами типу Кунг.

Нагадаємо, у лютому в Чорне море увійшов ракетний есмінець (бойовий корабель) Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки USS Ross. Корабель пройшов протоку Босфор під покровом темряви.