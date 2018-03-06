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Военный объяснил, почему Путин блефует, анонсируя новые ядерные ракеты

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Угрозы Путина только картинка?
Угрозы Путина только картинка? / 24 Канал

Разработки в России новых видов ядерного вооружения ведутся, но, в лучшем случае, они прошли только лабораторные испытания. США и НАТО готовы к возможным угрозам Путина.

Об этом сайту «24» в комментарии рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, "в металле", то есть готовыми к использованию, скорее всего, половины этого оружия в России нет, особенно, это касается ядерных двигательных установок. Таких на 100% в полностью готовом виде нет. К тому же, отмечает Жданов, например, ракета "Сармат" весит 200 тонн. Это тяжелая ракета шахтного базирования, которую можно запускать или из шахты, или с космодрома. Поэтому, если бы такие испытательные пуски РФ проводила, то США об этом бы знали.

Гиперзвуковые главные части для ядерных боезарядов Россия анонсировала еще в 2007 году. И ролик, который показали во время выступления Путина - анимация 2007 года. Судя по тому, что есть только анимация, и нет реального показа запуска ракет, то это так и осталось на уровне теоретических разработок,
– говорит Олег Жданов.

В любом случае, по мнению военного, США имеют чем отвечать России, о чем фактически заявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт. Пожалуй, отмечает Жданов, Пентагон говорит о наличии на вооружении США лазерных пушек, которые три года назад принял на вооружение, а два года назад – испытал в Сирии.

У Илона Маска ракета-носитель "Фалькон" летает почти каждый день. То есть нельзя исключать возможность, что уже несколько спутников чередуют с лазерными пушками США на орбите. А генсек НАТО Столтенберг сказал мудро, заявив, что гонки вооружений не будет. Реально Россия не может гоняться. Он хорошо понимает состояние российской экономики. НАТО очень хотели втянуть Россию в дорогую гонку вооружений, и Путин вызов принял. Но соревноваться не сможет, он блефует,
– убежден Олег Жданов.

Напомним, 1 марта Путин заявил, что в России стартовала активная фаза испытаний ракетного комплекса "Сармат", оснащенного ядерными боеголовками. Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Запад уже принимает меры в ответ на заявления президента Российской Федерации Владимира Путина о разработке новых ядерных вооружений. Но НАТО не хочет новой гонки вооружений.

Кто такой Илон Маск? Инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компании SpaceX, которая разработала Falcon – ракеты-носители. Главная идея – снижение стоимости полетов в космос за счет многократного использования конструкционных элементов ракеты.

Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Путин НАТО
Источник: 24 Канал
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