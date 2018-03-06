Військовий пояснив, чому Путін блефує, анонсуючи нові ядерні ракети

Розробки в Росії нових видів ядерного озброєння ведуться, але, в кращому випадку, вони пройшли лише лабораторні випробування. США і НАТО готові до можливих загроз Путіна.

Про це сайту "24" в коментарі розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, "в металі", тобто готовими до використання, скоріше за все, половини цієї зброї в Росії немає, особливо, це стосується ядерних двигунних установок. Таких на 100% в повністю готовому вигляді немає. До того ж, зауважує Жданов, приміром, ракета "Сармат" важить 200 тонн. Це важка ракета шахтного базування, яку можна запускати або з шахти, або з космодрому. Тому, якби такі випробувальні пуски РФ проводила, то США про це б знали.

Гіперзвукові головні частини для ядерних боєзарядів Росія анонсувала ще в 2007 році. І ролик, який показали під час виступу Путіна – анімація 2007 року. Судячи з того, що є тільки анімація, і немає реального показу запуску ракет, то це так залишилося на рівні теоретичних розробок,

– говорить Олег Жданов.

У будь-якому випадку, на думку військового, США мають чим відповідати Росії, про що фактично заявила прес-секретар Пентагону Дана Уайт. Мабуть, зазначає Жданов, Пентагон говорить про наявність на озброєнні США лазерних гармат, які три роки тому прийняв на озброєння, а два роки тому – випробував у Сирії.

В Ілона Маска ракета-носій "Фалькон" літає мало не кожен день. Тобто не можна виключати можливість, що вже кілька супутників чергують з лазерними гарматами США на орбіті. А генсек НАТО Столтенберг сказав мудро, заявивши, що гонки озброєнь не буде. Реально Росія не може ганятися. Він добре розуміє стан російської економіки. НАТО дуже хотіли втягнути Росію в дорогу гонку озброєнь, і Путін виклик прийняв. Але змагатися не зможе, він блефує,

– переконаний Олег Жданов.

Нагадаємо, 1 березня Путін заявив, що в Росії стартувала активна фаза випробувань ракетного комплексу "Сармат", оснащеного ядерними боєголовками. Глава Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Захід вже вживає заходів у відповідь на заяви президента Російської Федерації Володимира Путіна про розробки нових ядерних озброєнь. Та НАТО не хоче нової гонки озброєнь.

Хто такий Ілон Маск? Інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній SpaceX, яка розробила Falcon — ракети-носії. Головна ідея – зниження вартості польотів у космос за рахунок багаторазового використання конструкційних елементів ракети.