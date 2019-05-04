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      Военный пенсионер набил гараж рекордным количеством боеприпасов: фото и видео

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      Военный пенсионер набил гараж боеприпасами
      Военный пенсионер набил гараж боеприпасами / cn.npu.gov.ua

      Бывший военный набил полный гараж ручными гранатами и патронами к автоматическому оружию в Прилуках Черниговской области.

      Полицейские открыли уголовное дело и провели обыск в гараже экс-офицера. Все боеприпасы правоохранители изъяли.

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      В полиции отметили, что лишь ручных гранат Ф-1 и запалов к ним здесь было почти 200 штук, а количество упакованных в цинк автоматных патронов значительно превысило 30 тысяч штук.

      прилуки зброя боєприпаси поліція гараж військовий Полиция изъяла все найденные боеприпасы

      Владелец гаражного Арсенала уже задержан.

      прилуки чернігів поліція боєприпаси кримінал військовий
      В гараже экс-офицера было рекордное количество боеприпасов

      Сейчас полиция выясняет, чем руководствовался военный пенсионер при накоплении взрывоопасного имущества – банальным стремлением наживы или другими криминальными мотивами.

      Военный пенсионер набил гараж боеприпасами: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Чернигова Оружие Новости Украины Криминальные новости Полиция
      Источник: 24 канал
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