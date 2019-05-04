Військовий пенсіонер набив гараж рекордною кількістю боєприпасів: фото та відео

Колишній військовий набив повен гараж ручних гранат і набоїв до автоматичної зброї у Прилуках Чернігівської області.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження та провели обшук у гаражі екс-офіцера. Усі боєприпаси правоохоронці вилучили.

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У поліції зазначили, що лише ручних гранат Ф-1 та запалів до них тут було майже 200 штук, а кількість запакованих у цинки автоматних набоїв значно перевищила 30 тисяч штук.



Поліція вилучила усі знайдені боєприпаси

Власника гаражного арсеналу уже затримано.



У гаражі екс-офіцера була рекордна кількість боєприпасів

Наразі поліція з’ясовує, чим керувався військовий пенсіонер при накопиченні вибухонебезпечного майна – банальним прагненням наживи чи іншими кримінальними мотивами.

Військовий пенсіонер набив гараж боєприпасами: дивіться відео