Военнослужащий погиб при перемещении техники на Черниговщине
Украинский военный погиб 7 сентября на Черниговщине возле села Гончаровское при перемещении техники. Он проходил службу по контракту в войсковой части оперативного командования "Север".
В командовании уточнили, что военнослужащий погиб в результате нарушения мер безопасности.
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Чтобы выяснить причины и обстоятельства трагедии, в оперативном командовании проведут служебное расследование. Информацию о трагическом случае внесли в Единый государственный реестр досудебных расследований.
Источник: 24 канал
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