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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Военнослужащий погиб при перемещении техники на Черниговщине

      62 Читати новину українською
      На Черниговщине погиб военнослужащий
      На Черниговщине погиб военнослужащий / galnet.fm

      Украинский военный погиб 7 сентября на Черниговщине возле села Гончаровское при перемещении техники. Он проходил службу по контракту в войсковой части оперативного командования "Север".

      В командовании уточнили, что военнослужащий погиб в результате нарушения мер безопасности.

       Узнайте, как прошли на Донбассе сутки 7 сентября

      Чтобы выяснить причины и обстоятельства трагедии, в оперативном командовании проведут служебное расследование. Информацию о трагическом случае внесли в Единый государственный реестр досудебных расследований.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Новости Чернигова Жертвы
      Источник: 24 канал
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