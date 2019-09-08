Военнослужащий погиб при перемещении техники на Черниговщине

Украинский военный погиб 7 сентября на Черниговщине возле села Гончаровское при перемещении техники. Он проходил службу по контракту в войсковой части оперативного командования "Север".

В командовании уточнили, что военнослужащий погиб в результате нарушения мер безопасности. Узнайте, как прошли на Донбассе сутки 7 сентября Чтобы выяснить причины и обстоятельства трагедии, в оперативном командовании проведут служебное расследование. Информацию о трагическом случае внесли в Единый государственный реестр досудебных расследований.