Військовий загинув під час переїзду техніки на Чернігівщині
Український військовий загинув 7 вересня на Чернігівщині біля села Гончарівське під час переміщення техніки. Він проходив службу за контрактом у військовий частині оперативного командування "Північ".
У командуванні уточнили, що військовослужбовець загинув внаслідок порушення заходів безпеки.
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Щоб з’ясувати причини та обставини трагедії, в оперативному командуванні проведуть службове розслідування. Інформацію про трагічний випадок внесли до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.
Джерело: 24 канал
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