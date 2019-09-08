Військовий загинув під час переїзду техніки на Чернігівщині

Український військовий загинув 7 вересня на Чернігівщині біля села Гончарівське під час переміщення техніки. Він проходив службу за контрактом у військовий частині оперативного командування "Північ".

У командуванні уточнили, що військовослужбовець загинув внаслідок порушення заходів безпеки. Дізнайтеся, як минула на Донбасі доба 7 вересня Щоб з’ясувати причини та обставини трагедії, в оперативному командуванні проведуть службове розслідування. Інформацію про трагічний випадок внесли до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.