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      Військовий загинув під час переїзду техніки на Чернігівщині

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      На Чернігівщині загинув військовий
      На Чернігівщині загинув військовий / galnet.fm

      Український військовий загинув 7 вересня на Чернігівщині біля села Гончарівське під час переміщення техніки. Він проходив службу за контрактом у військовий частині оперативного командування "Північ".

      У командуванні уточнили, що військовослужбовець загинув внаслідок порушення заходів безпеки.

      Дізнайтеся, як минула на Донбасі доба 7 вересня

      Щоб з’ясувати причини та обставини трагедії, в оперативному командуванні проведуть службове розслідування. Інформацію про трагічний випадок внесли до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.

       

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      Теги: Новини України Жертви Новини Чернігова Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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