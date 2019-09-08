Бойовики вкотре гатили з забороненої зброї на Донбасі, але обійшлося без втрат
Проросійські бойовики 7 вересня 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Проте жоден боєць Операції Об’єднаних сил не загинув та не зазнав поранення.
Окупанти вели вогонь по позиціях українських військових із забороненої мінськими угодами зброї, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, повідомили у штабі ООС.
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Де і з якої зброї бойовики вели обстріли на Донбасі?
- двічі поблизу Лебединського російські окупаційні сили гатили з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік від Старогнатівки били з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
- двічі поблизу Талаківки – з автоматичного гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- біля Новотроїцького – з автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів;
- неподалік від Богданівки – з автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів;
- поблизу Новогригорівки – з великокаліберних кулеметів;
- неподалік від Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
- у районі Новгородського – з міномета калібру 82 міліметри.
- поблизу Південного – з артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібру 82 міліметри;
- неподалік від Шумів – з артилерійських систем калібру 122 міліметри;
- поблизу Майорська – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік від Новотошківського – з гранатометів різних систем.
Від початку доби 8 вересня проросійські бойовики не здійснили жодного обстрілу.
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Джерело: 24 канал
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