Бойовики вкотре гатили з забороненої зброї на Донбасі, але обійшлося без втрат

Жоден боєць ООС не загинув і не був поранений 7 вересня на Донбасі / 24 канал

Проросійські бойовики 7 вересня 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Проте жоден боєць Операції Об’єднаних сил не загинув та не зазнав поранення.