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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Скільки українців утримується на окупованому Донбасі: шокуюча цифра

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      Обмін полоненими
      Обмін полоненими / 24 канал

      Досі на окупованих територіях Донеччини та Луганщини утримується 227 громадян України. Дипломати продовжуватимуть переговори про їх повернення.

      В преслужбі СБУ заявили, що робота по звільненню заручників триває.

      "Робота Служби по звільненню громадян України триває, адже тільки на території ОРДЛО (окремі райони Донецької і Луганської областей) незаконно утримуються 227 українців", – йдеться в повідомленні.

      Читайте також: Звільнених українців привезли в "Феофанію", Клих у реанімації: деталі

      В Мінську під час зустрічі контактної групи 18 вересня планують обговорити можливість обміну полоненими між Україною і Російською Федерацією у форматі "всіх на всіх". Про те, що Україна не припинятиме боротьбу за своїх громадян підтвердив і міністр МЗС Вадим Пристайко.

      Як полонені повернулися в Україну?Вранці 7 вересня з СІЗО "Лефортово" виїхали три автобуси, в яких були військовополонені моряки та інші незаконно ув'язнені в Росії українці. Їх до аеропорту "Внуково" супроводжував довгий поліцейський кортеж.

      Близько 13 години літак з державною символікою України вилетів з "Внуково" і близько 14 приземлився в "Борисполі". На його борту перебувають 35 полонених українців, які повернулися на батьківщину.

      Усіх їх обміняли на ув'язнених в Україні росіян та проросійсько налаштованих осіб. Серед них – керівник "РИА Новости Україна" Кирил Вишинський та фігурант справи МН17 Володимир Цемах.

      заручники
      Які бранці Кремля повернулися в Україну / Інфографіка 24 каналу

      моряки зеленський сенцов
      Список українських моряків, які повернулися в Україну / Інфографіка 24 каналу

       

      blog_ava
      Обмін полоненими: російський літак вилетів із "Борисполя" – відео
      сьогодні
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      Теги: Обмін полоненими Новини України Заручники СБУ Війна на Донбасі Мінськ
      Джерело: 24 канал
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